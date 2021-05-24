Российский гибрид Clubhouse и Tinder привлек инвестиции от компании экс-министра связи РФ

Фирма Diginavis вложила $100 000 в приложение для знакомств TalkNow. Инвестор принадлежит бывшему российскому министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову
. Оценка стартапа TalkNow по итогам привлечения финансирования составила $1 млн. Об этом vc.ru рассказали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис». Приложение позволяет людям знакомиться и общаться с помощью голоса. Пользователи будут разделены на три категории: отношения, «на одну ночь» и друзья. Если познакомившиеся не общаются в течение 12 часов, пара удаляется навсегда. По словам разработчиков, это повышает ценность друг друга и общения. TalkNow будет условно-бесплатным приложением — часть функций будет доступна без подписки. Утилита пока недоступна для скачивания, поскольку её ещё тестируют . Фирма Diginavis существует с 2018 года. Она зарегистрирована в «Иннополисе». Её главой и единственным владельцем является #2020:_.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B0.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.B8_.D1.81.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B0_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B3.D0.B5.D0.B9.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B0_Loudplay) экс-министр связи Николай Никифоров. Компания инвестирует в разработки в области «сквозных» цифровых технологий с целью повышения качества жизни людей за счёт внедрения искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники, беспилотного транспорта в привычные сферы жизни. В «Иннополисе» рассказали, что Diginavis уже проинвестировала в семь их стартапов. Среди них есть онлайн-сервис Zen.Car и сервис облачного гейминга LoudPlay. Ранее «Секрет» рассказывал , что основатель сервиса знакомств Mamba миллиардер Андрей Андреев
инвестировал в новую социальную сеть после продажи своего популярного проекта Badoo. На смену ему пришло британское приложение Stereo, предназначенное для любителей звонков и голосовых сообщений. Фото: кадр из видео / YouTube-канал RT на русском Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .