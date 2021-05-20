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Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

Москва24иещё 4
37 минут назад
Сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом информирует портал Downdetector.
Сбои фиксируются в работе Twitter
Фото: depositphotos/2nixdepositphotos/2nix
По имеющимся данным, с трудностями в функционировании Instagram столкнулись жители США, Канады и Великобритании. Информации о сбоях в России не поступало.
Большинство пользователей заявили о проблемах с просмотром новостной ленты. Кроме того, у некоторых опрошенных не получается зайти на сайт и в свои учетные записи.
Ранее сбои произошли в работе Twitter. О проблемах в функционировании соцсети рассказали жители США, Канады и Японии.
Сообщалось, что наибольшее количество пользователей заметили неполадки в работе сайта.
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