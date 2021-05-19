Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили $90 млн

По его сведениям, за девять месяцев по меньшей мере 47 компаний стали жертвами вымогателей, средняя сумма выкупа за восстановление доступа к своим системам составляла около $1,9 млн, которые перечислялись злоумышленникам посредством криптовалюты Bitcoin.

Отмечается, что так как некоторые транзакции на счета DarkSide могли быть не замечены, то цифру в $90 млн можно считать нижним порогом той суммы, которую хакеры смогли получить от использования своих вирусов-вымогателей.

Кибератака на Colonial Pipeline была осуществлена с применением вируса, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Как сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере около 5 млн долларов, чтобы вернуть доступ к своим данным.