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Умерла феминистка Татьяна Никонова

Газета.Ruиещё 1
6 часов назад
Феминистка Татьяна Никонова скоропостижно скончалась после болезни. Об этом рассказали коллеги и друзья блогера в ее Telegram-канале. Никоновой было 43 года. Подробности смерти не уточняются. "Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани", - пишут авторы сообщения. Они также добавляют, что время и место прощания будет известно позднее. Татьяна Никонова - одна из самых известных российских феминисток, создательница блога о сексуальном образовании. В 2007 году создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru и была его главным редактором. Также Никонова писала статьи о сексе, гендерных проблемах и отношениях для российских изданий.
Умерла феминистка Татьяна Никонова
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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