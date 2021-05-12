Умерла феминистка Татьяна Никонова

Феминистка Татьяна Никонова
скоропостижно скончалась после болезни. Об этом рассказали коллеги и друзья блогера в ее Telegram-канале. Никоновой было 43 года. Подробности смерти не уточняются. "Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани", - пишут авторы сообщения. Они также добавляют, что время и место прощания будет известно позднее. Татьяна Никонова - одна из самых известных российских феминисток, создательница блога о сексуальном образовании. В 2007 году создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru и была его главным редактором. Также Никонова писала статьи о сексе, гендерных проблемах и отношениях для российских изданий.