Хакеры при атаке на системы крупнейшего оператора нефтепровода в США похитили 100 Гб данных

8 мая сообщалось
, что крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline подвергся кибератаке. Компанию, чья сеть является источником почти половины поставок топлива на Восточное побережье США, атаковал вирус-вымогатель. Colonial заявила, что отключила системы, чтобы сдержать угрозу. Предположительно, атаку совершила группировка DarkSide. Она известна
тем, что не нападает на госучреждения и социальные объекты, ее жертвами становятся крупные компании, способные заплатить большой выкуп.