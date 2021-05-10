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Атаку на оператора трубопровода в США связали с русскими хакерами

Lenta.ruиещё 1
10 часов назад
Атака на оператора трубопровода Colonial Pipeline в США может быть связана с группой DarkSide, состоящей из русских хакеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников американской администрации, работавших в сфере кибербезопасности.
Хакеры при атаке на системы крупнейшего оператора нефтепровода в США похитили 100 Гб данных
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Собеседник телеканала утверждает, что за кибератакой стоит группировка хакеров DarkSide якобы из России. По его словам, обычно эти хакеры проводят атаки в отношении нерусскоязычных стран. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США. Американские власти создали межведомственную группу специалистов, которые займутся предотвращением перебоев в поставках горючего.
О том, что атаку якобы совершила российская преступная группировка хакеров, заявили источники телеканала NBC News. Они заявили, что атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках «преступной схемы». В свою очередь, агентство Bloomberg отмечает, что DarkSide, созданная летом прошлого года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
8 мая сообщалось, что крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline подвергся кибератаке. Компанию, чья сеть является источником почти половины поставок топлива на Восточное побережье США, атаковал вирус-вымогатель. Colonial заявила, что отключила системы, чтобы сдержать угрозу. Предположительно, атаку совершила группировка DarkSide. Она известна тем, что не нападает на госучреждения и социальные объекты, ее жертвами становятся крупные компании, способные заплатить большой выкуп.
США регулярно обвиняют Россию в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.
Интернет,телеканал NBC,Bloomberg,Россия,Соединенные Штаты,
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