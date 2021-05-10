Clubhouse запустит официальное приложение для Android

Аудиосоцсеть Clubhouse представила официальную бета-версию для устройств на операционной системе Android после недельного тестирования. Первыми доступ к ней получили пользователи из США
. Вскоре после этого версия для Android появится в других англоязычных странах, а затем и по всему миру, сообщила пресс-служба Clubhouse в своём блоге. Пользователи за пределами США уже могут предварительно зарегистрироваться на странице социальной сети в Google
Play, чтобы получить уведомление о предоставлении доступа к Clubhouse на Android в их регионе. «Мы очень благодарны всем пользователям Android за их терпение», — заявили в Clubhouse. В течение следующих нескольких недель разработчики хотят собрать отзывы пользователей, исправить ошибки и добавить несколько новых функций, в том числе платежи и создание комнат. В Android-версии отсутствуют и такие опции, как смена имени, привязка учётной записи Instagram или Twitter, локализация и другие. Для регистрации в Clubhouse по-прежнему нужно приглашение. Помимо этого, пользователи могут присоединиться к листу ожидания. Новая версия приложения будет доступна на устройствах с ОС Android 8.0 и новее. О Clubhouse Аудиосоцсеть Clubhouse запустили в марте 2020 года основатели стартапа Alpha Exploration Пол Дэвисон и Рохан Сет. Пользователи могут проводить беседы в тематических «комнатах» и подписываться друг на друга; писать сообщения и оставлять комментарии в Clubhouse нельзя. Участвовать в дискуссии при этом необязательно. Изначально Clubhouse была доступна только на iOS-устройствах. В феврале 2021 года российский программист Григорий Клюшников разработал неофициальное приложение соцсети для Android и выложил его на портале GitHub. Спустя несколько дней стало известно, что Clubhouse наняла разработчицу Мопеву Огундипе для создания приложения для Android-устройств. Ранее она создавала программное обеспечение для Instagram, блог-платформы Medium и образовательного портала Khan Academy. В середине апреля специалистка опубликовала в своём Twitter-аккаунте первые скриншоты будущего приложения для Android. В начале мая Clubhouse запустила закрытое тестирование приложения, предоставив доступ к нему ограниченному числу пользователей. Весной популярность соцсети заметно упала. Если в феврале у Clubhouse было почти 10 млн загрузок, то к апрелю число скачиваний рухнуло в 10 раз. Количество активных пользователей, в свою очередь, сократилось на 300%. Многие другие игроки на рынке решили запустить аналогичные сервисы. К примеру, в марте разработку схожего приложения начал владелец TikTok — китайская компания ByteDance. В мае аналог Clubhouse представили специалисты Twitter. Опция под названием Spaces доступна пользователям, у которых свыше 600 подписчиков. Аналог Clubhouse внедрили весной и в Telegram. 6 мая Clubhouse объявила , что начнёт платить авторам — 50 аудиошоу будут получать по $5000 в течение трёх месяцев. Фото: кадр из видео / YouTube-канал Rozetked Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .