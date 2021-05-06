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Публичные слушания могут разрешить проводить в Интернете

Парламентская газета
47 минут назад
Общественные обсуждения вопросов местного самоуправления разрешат проводить в электронной форме, что повысит доступность участия в них граждан. Это произойдёт, если будет принят правительственный законопроект ( 1116819-7), который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию.
Публичные слушания могут разрешить проводить в Интернете
Фото: PEXELSPEXELS
Поправки предлагается внести в ст. 28 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В ней говорится, что власти муниципалитетов должны заблаговременно оповещать жителей о проведении общественных слушаний, публиковать проекты актов и итоги обсуждений. Законопроект уточняет, что вся эта информация должна быть доступна в Интернете — на сайте муниципальных образований или региона, а жители должны иметь возможность направлять свои предложения и замечания, участвовать в обсуждении, в том числе, через портал госуслуг или информационную систему градостроительной деятельности.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект способствует более активному участию населения в непосредственном осуществлении местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в публичном слушании и общественном обсуждении в электронной форме.
Интернет,Наука и техника,Госдума,
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