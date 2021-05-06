Публичные слушания могут разрешить проводить в Интернете

Поправки предлагается внести в ст. 28 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В ней говорится, что власти муниципалитетов должны заблаговременно оповещать жителей о проведении общественных слушаний, публиковать проекты актов и итоги обсуждений. Законопроект уточняет, что вся эта информация должна быть доступна в Интернете — на сайте муниципальных образований или региона, а жители должны иметь возможность направлять свои предложения и замечания, участвовать в обсуждении, в том числе, через портал госуслуг или информационную систему градостроительной деятельности.