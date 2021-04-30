Twitter согласился сотрудничать с российскими властями

Представители социальной сети Twitter поговорили с сотрудниками Роскомнадзора . Они выразили готовность сотрудничать с российскими властями, говорится на сайте регулятора.

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Совещание прошло 28 апреля по видеосвязи. В нём приняли участие вице-президент Twitter по публичной политике в Европе Шинейд Максуинни, а также вице-президент по юридическим вопросам компании Джим Бейкер

Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора, — сообщили в РКН.

На встрече представители ведомства напомнили, что соцсеть должна до 15 мая удалить всю информацию, которую российские власти посчитали запрещённой. 60% материалов уже удалено, среди них детская порнография, пропаганда наркотиков и суицидальный контент. Однако осталось ещё больше тысячи постов, которые в РКН называют противоправными.

Также на конференции стороны договорились организовать прямую линию связи между Роскомнадзором и службой модерации Twitter.

Кроме того, представители соцсети пообещали подготовить дорожную карту по приведению своей деятельности в соответствие со всеми российскими законами.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы сервиса на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным.

Twitter обвинили в том, что соцсеть такие публикации не удаляет, а на запросы и требования не отвечает.