Производство AirPods сократили

Apple
решила сократить производство беспроводных наушников AirPods из-за падения спроса. Компания всё же надеется, что новые версии устройства подстегнут продажи. В 2021 году Apple собиралась выпустить 110 млн AirPods для продажи, но теперь снизила показатель на 25–30% — до 75–85 млн штук, сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на источники. Несмотря на то что продажи этих наушников немного выросли к концу 2020 года, всё больше пользователей стали делать выбор в пользу более дешёвых аналогов. Всплеск конкуренции снизил долю Apple на рынке Bluetooth-наушников без проводов с 60% в 2018-м и 47% в 2019-м до 31% в 2020-м. Тем не менее корпорация при этом продолжает доминировать на рынке. В 2020 году она отгрузила 72,8 млн AirPods. Аналитик Counterpoint Research Лиз Ли заявила изданию, что глобальные поставки беспроводных наушников вырастут в 2021 году на 33%. По её мнению, поставки AirPods тоже будут расти, но Apple продолжит терять долю рынка, поскольку конкуренция усиливается. По словам источников, в Apple надеются, что новые AirPods, которые компания представит в 2021 году, простимулируют продажи. Бум наушников без проводов Первые Bluetooth-наушники от Apple, которые были полностью без проводов, появились в 2016 году. В комплекте с ними продавался чехол для зарядки и хранения. Устройство управлялось жестами. В 2019 году компания выпустила второе поколение AirPods c увеличенным временем работы в режиме разговора и активацией Siri с помощью голоса. Кроме того, вышла Pro-версия устройства с активным шумоподавлением и вкладышами под размер уха. Apple сыграла важную роль в развитии рынка наушников, в которых нет провода, соединяющего две внутриканальные части. После появления первого поколения AirPods конкуренты в лице Samsung, Huawei, Xiaomi и др. стали активно выпускать аналоги. Более мелкие игроки тоже присоединились к гонке, создавая схожие бюджетные устройства. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .