Павла Прилучного заподозрили в пристрастии к алкоголю

Актриса подколола бывшего мужа на светском мероприятии. Вчера Павел Прилучный появился в эфире «Первого канала» на шоу «Вечерний Ургант». Фанаты отметили, что вовсе не узнали актера, который запустил себя после расставания с Агатой Муцениеце . Не упустила возможности и сама Агата высмеять бывшего супруга. «Кто там отъел такие щечки», – пошутила со сцены церемонии Cosmopolitan Man Awards Муцениеце. Стоит отметить, что Агата дала понять на этом мероприятии, что она сейчас счастлива и уже вовсе не думает о бывшем. Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись прошлым летом. Изначально они говорили о том, что останутся в дружеских отношениях, но из-за пандемии коронавируса им это не удалось. У них даже случился конфликт, когда Павел выгнал Агату с детьми из дома во время карантина и поднял на нее руку в состоянии алкогольного опьянения. Более того, со временем стало известно, что Павел уже давно крутит роман с Мирославой Карпович . Их отношения начались еще в то время, когда Прилучный был женат на Муцениеце. Влюбленные до сих пор официально не подтвердили свой роман, однако уже выходили вместе в свет. View this post on Instagram A post shared by Павел Прилучный (@bugevuge)