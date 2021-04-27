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«Кто там отъел такие щечки»: Агата Муцениеце высмеяла растолстевшего Павла Прилучного

Popcake.tvиещё 3
27 апреля 2021
Актриса подколола бывшего мужа на светском мероприятии. Вчера Павел Прилучный появился в эфире «Первого канала» на шоу «Вечерний Ургант». Фанаты отметили, что вовсе не узнали актера, который запустил себя после расставания с Агатой Муцениеце. Не упустила возможности и сама Агата высмеять бывшего супруга. «Кто там отъел такие щечки», – пошутила со сцены церемонии Cosmopolitan Man Awards Муцениеце. Стоит отметить, что Агата дала понять на этом мероприятии, что она сейчас счастлива и уже вовсе не думает о бывшем. Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись прошлым летом. Изначально они говорили о том, что останутся в дружеских отношениях, но из-за пандемии коронавируса им это не удалось. У них даже случился конфликт, когда Павел выгнал Агату с детьми из дома во время карантина и поднял на нее руку в состоянии алкогольного опьянения. Более того, со временем стало известно, что Павел уже давно крутит роман с Мирославой Карпович. Их отношения начались еще в то время, когда Прилучный был женат на Муцениеце. Влюбленные до сих пор официально не подтвердили свой роман, однако уже выходили вместе в свет. View this post on Instagram A post shared by Павел Прилучный (@bugevuge)
Павла Прилучного заподозрили в пристрастии к алкоголю
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
Интернет,Вечерний Ургант,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,Павел Прилучный,Cosmopolitan,
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