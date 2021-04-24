Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ

Роскомнадзор отмечает регулярную цензуру контента российских средств массовой информации администрацией видеохостинга YouTube, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

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"Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальным предлогом несоответствия содержания роликов возрастной категории", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что администрация видеохостинга считает, что некоторые фильмы, которые демонстрируются на российских федеральных телеканалах без возрастного ограничения, якобы должны быть доступны только для совершеннолетних зрителей.

В связи с этим часть контента на YouTube-каналах российских СМИ доступна только для зарегистрированных пользователей или после согласия на просмотр контента для взрослых. По заявлению пресс-службы, цензуре подвергаются видео, которые "доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию".

В Роскомнадзоре также подчеркнули, что в 2020 году ведомство направило администрации YouTube 29 писем о необходимости снять ограничения с контента российских СМИ, из этих писем семь были повторными. При этом видеохостинг проигнорировал большинство обращений.