Россиян предупредили о масштабной атаке на Facebook

Аналитики Group-IB сообщили о масштабной атаке на пользователей социальной сети Facebook в 84 странах мира, включая Россию . По данным компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, пользователям Facebook Messenger предлагают скачать якобы новое приложение.

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Злоумышленники публикуют фейковые посты, предлагая установить якобы "последнее обновление" мессенджера. Было обнаружено 5,7 тыс. мошеннических рекламных публикаций и около 1 тыс. поддельных профилей, используемых для преступной схемы. Мошенники использовали похожие названия, например, "Messanger", "Meseenger", "Masssengar".

Скачать приложение предлагалось из-за новых функций, часть из которых была вымышлена. Так, некоторым предлагалось установить "золотую" версию мессенджера. Ссылка на "скачивание" вела на фишинговый сайт, где требовалось ввести личные данные.