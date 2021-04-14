В Ирландии завели дело против Facebook

Главный регулятор в Евросоюзе в сфере защиты данных начал расследование в отношении Facebook. За утечку сведений о 533 млн пользователей с компании могут стрясти $3,44 млрд.

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Как сообщил Business insider, расследование начала Ирландская Комиссия по защите данных. Ей предстоит выяснить, нарушила ли соцсеть правила обработки персональных данных граждан стран ЕС, действующие для международного IT-рынка. Если компанию признают виновной, то с неё взыщут до 4% от общемировой выручки, или $3,44 млрд.

На фоне новостей о возможном штрафе акции Facebook дешевеют. По состоянию на 20:00, стоимость бумаг соцсети снизилась на 1,6%, до $304,7.

Базу из данных 533 млн пользователей Facebook обнаружили в начале апреля на одном из хакерских форумов. Больше всего в Сеть утекло сведений о гражданах из Египта (44 млн), Туниса (39 млн), Италии (35 млн) и США (32 млн). Слив не обошёл и россиян — в открытом доступе оказалось почти 10 млн записей со сведениями о них. Массив данных содержал номера телефонов, полные имена, места проживания, даты рождения, семейное положение и другие данные. В открытом доступе оказался даже номер телефона основателя компании Марка Цукерберга

Тем не менее соцсеть отреагировала на появившуюся информацию спокойно. Представитель Facebook пояснил, что в интернет утекли данные, которые хакеры украли ещё два года назад. По его словам, компания уже устранила уязвимость, приведшую к сливу.

В декабре 2019 года в интернете появились личные данные владельцев более 267 млн аккаунтов в Facebook. Позднее выяснилось: от хакерской атаки пострадали 309 млн человек, большинство из них проживали в США. База провисела в Сети две недели.