Данные 1,3 млн пользователей Clubhouse слили в сеть

Информация появилась на популярном среди хакеров сетевом форуме. Речь, в частности, идет об именах, указанных в учетных записях, ссылках на фотографии пользователей, а также сведениях об их аккаунтах в других соцсетях. Кроме того, приводятся данные о том, кто пригласил пользователей в Clubhouse, когда они были зарегистрированы. Наличие этих сведений может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами граждан.