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В WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость

Российская Газета
32 минуты назад
В мессенджере WhatsApp обнаружен неприятный недочет: даже те пользователи, которых вы заблокировали, могут просматривать ваш статус. То же самое касается и номеров, которых нет в списке контактов.
В WhatsApp обнаружили серьезную уязвимость
Фото:  iStock iStock
Как пишет издание Gizchina.com, для того, чтобы пользователи могли просматривать статус друг друга, они должны сохранить на своем смартфоне номер собеседника. Но в настоящее время статус может просматривать любой желающий, вне зависимости о того, сохранил он номер или нет. Эта проблема возникает периодически, и способов ее решения пока нет.
В WhatsApp пока никак не прокомментировали данную проблему. А пока можно лишь рекомендовать не писать в статусе WhatsApp ничего такого, чем бы вы не хотели делиться со всем миром.
Интернет,Наука и техника,
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