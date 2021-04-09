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СМИ предупредили о хакерской атаке на счета россиян

Прайм
52 минуты назад
Эксперты предупреждают о возможной массовой атаке на счета россиян во время майских праздников, сообщает газета "Известия".
Россиян предупредили о возможном взломе счетов
Фото: ТАССТАСС
"Специалисты по кибербезопасности предупредили о подготовке массированной атаки на счета россиян в период майских праздников. Ожидается, что хакеры воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в даркнет продали доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, с помощью которого мошенники смогут перехватывать звонки и сообщения всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге.
По словам эксперта, мошенники могут атаковать несколько сотен счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом. Обычно на подготовку такого "нападения" мошенникам нужно от двух недель до месяца, поэтому, вероятно, атака попадет на майские праздники, когда россияне ослабят контроль за своими счетами.
В банках "Известиям" сообщили, что кодов из SMS для списания денег недостаточно, для этого нужны также логины и пароли от личных кабинетов пользователей.
Интернет,Происшествия,газета "Известия",
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