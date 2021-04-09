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Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook

ТАССиещё 2
57 минут назад
Пользователи из ряда стран мира в пятницу пожаловались на проблемы в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Пользователи по всему миру отметили сбои в работе Facebook
Фото: ТАССТАСС
С неполадками столкнулись жители США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других государств. Небольшое количество жалоб зафиксировано в России.
Кроме того, со сбоями работает сервис Facebook Messenger.
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