IAB: газеты и журналы уступили блогерам по рекламным доходам

В 2020 году легальные доходы блогеров из Instagram и YouTube в России достигли 11,1 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau. Аналитики отмечают, что доходы выросли почти на 64% относительно 2019 года.

Так, доходы блогеров от рекламы в Instagram в 2020 году составили 7 млрд рублей, что на 69% больше показателя 2019 года. В Instagram наибольшую популярность имеет реклама товаров из сегментов «мода», «красота», «дом и интерьер».

Доходы блогеров на YouTube в 2020 году оцениваются несколько ниже, в 4,1 млрд рублей, что на 55% больше, чем в 2019 году. На этой платформе чаще размещается реклама товаров категорий «игры», «e-commerce», «еда и напитки» и «электроника», добавляют аналитики.

Отмечается, что за пандемийный 2020 год рекламные доходы блогеров более чем на треть превысили рекламный доход всех издателей газет и журналов. Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России, по итогам 2020 года рекламные доходы изданий составили 8 млрд рублей.