Курьеры в США научились обманывать приложение, чтобы поднять свой доход

Американские курьеры пытаются добиться повышения зарплаты с помощью алгоритма своего агрегатора. Как пишет Bloomberg , речь идет о доставке еды DoorDash.

Курьеры работают с этой компанией по контрактам, поэтому имеют право отказываться от заказов. Однажды работники заметили, что когда один курьер отклоняет заказ, то он достается другому, но уже с более высоким ценником. И тогда курьеры начали объединяться, создали группу в соцсетях с хештегом «отклони сейчас». Они утверждают, что им уже удалось поднять минимальную стоимость заказа. Цель — повысить тариф с нынешних трех долларов за заказ до семи.

Могут ли российские курьеры влиять на стоимость их услуг подобным образом? Рассказывает руководитель Союза курьеров России Иван Вайсс.

— У нас в России такая система абсолютно нефункциональна, потому что условия работы таковы, что курьеры обязаны принимать все поступающие к ним заказы и за отклонение от заказа возможна корректировка вознаграждений. Так что напрямую не получится применять подобную систему, как ребята в США делают. Разные юрисдикции, разное законодательство, разные условия — соответственно, и разный результат. Курьеры получают оплату, исходя из количества заказов и километража, который они прошли.

— В какой части российским курьерам возможно обмануть систему, проделать нечто подобное тому, что делают их американские коллеги?

— Одно время, год-полтора назад, был такой способ, он назывался «минималить». То есть человек устраивается на работу в какой-то агрегатор, устраивает себя, своего друга, брата, сына — в общем, человек пять, получает на каждого из этих людей доступ к доставкам, включает программу, которая изменяет географическое положение, то есть он показывает, что он находится где-то в середине, условно, Тихого океана, и алгоритм агрегатора видит этого курьера, но заказов вокруг нет, естественно, ему эти заказы не приходят по понятным причинам. И человек сидит дома, смотрит сериал, у него лежат пять смартфонов, и на каждый он получает минимальную оплату, которая гарантирована агрегатором, условно, 200 рублей в час. То есть пять на 200 — тысяча рублей в час, сидишь смотришь сериал целый день, 8 тысяч — прекрасно можно жить. Я утрирую, но смысл такой. С этой системой удалось побороться введением корректировок, штрафов — как угодно это называйте — за отклонение заказа.

Московский водитель-курьер в сервисе «Достависта» Александр говорит, что в его службе за отказ от заказа могут оштрафовать на существенную для работника сумму.

— У курьеров есть возможность отказаться от заказа?

— Конечно. Но в моей курьерской службе если курьер отказывается менее чем за два часа, то штраф 400 рублей, довольно значительная сумма, примерно 10-15% от дневного дохода. Приличная сумма, большой штраф. Поэтому отказываться менее чем за два часа до начала заказа довольно накладно. Я, по-моему, из тысячи заказов один или два раза отказался.

— То есть на практике это означает, что курьеры просто не отказываются, себе дороже?

— Не отказываются. Но есть интересный дипломатичный способ отказа без штрафа — позвонить и договориться с заказчиком, чтобы тем или иным образом заказ снять с себя.