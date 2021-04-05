В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Роскомнадзор продлил замедление Twitter до 15 мая

ИА Regnumиещё 3
19 минут назад
Роскомнадзор пока не будет блокировать сеть микроблогов Twitter, однако продлит ограничение по замедлению работы сервиса в России до 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Роскомнадзор отложил блокировку Twitter
Фото: ReutersReuters
«С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что таким способом компании предоставляется дополнительное время на удаление всего запрещённого контента, а также приведение своей деятельности в полное соответствие с российским законодательством.
В РКН подчеркнули, что по инициативе администрации Twitter 1 апреля состоялась ВКС, в ходе которой вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни рассказала о мерах, которые предпринимает Twitter по улучшению модерации запрещённого контента.
На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению работы сервиса в России представителями Роскомнадзора «было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещённого контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России».
Интернет,Наука и техника,Роскомнадзор,Россия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители