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Экс-арбитр РПЛ рассказал о попытке поджога его квартиры

RT на русском
25 минут назад
Глава департамента инспектирования Российского футбольного союза (РФС) и бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Фурса рассказал о том, как неизвестные пытались устроить пожар в его квартире.
Экс-арбитр РПЛ рассказал о попытке поджога его квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы жили на первом этаже. В окно нам бросили банку с зажигательной смесью. На окнах была защитная пленка, похожая на ту, что на лобовых стеклах автомобилей. Когда стекло пробивается, то не рассыпается, а просто остается дырка. Сначала в окно бросили два или три камня. Камнями они хотели разбить стекло, и уже затем забросить в квартиру банку. Но она попала в эту пленку и упала на асфальт. Потом мне сказали, что смесь была сделана очень профессионально. Слава Богу, что в квартиру не залетела. А через два дня нападение повторилось. Снова разбили окна. Я обратился в милицию, но никаких результатов не было», — цитирует Фурсу «Спорт-Экспресс».
Интернет,Сергей Фурса,РФС,
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