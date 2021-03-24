Экс-арбитр РПЛ рассказал о попытке поджога его квартиры

«Мы жили на первом этаже. В окно нам бросили банку с зажигательной смесью. На окнах была защитная пленка, похожая на ту, что на лобовых стеклах автомобилей. Когда стекло пробивается, то не рассыпается, а просто остается дырка. Сначала в окно бросили два или три камня. Камнями они хотели разбить стекло, и уже затем забросить в квартиру банку. Но она попала в эту пленку и упала на асфальт. Потом мне сказали, что смесь была сделана очень профессионально. Слава Богу, что в квартиру не залетела. А через два дня нападение повторилось. Снова разбили окна. Я обратился в милицию, но никаких результатов не было», — цитирует Фурсу «Спорт-Экспресс».