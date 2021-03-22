Глава одноименной компании Twitter, владеющей этой соцсетью, Джек Дорси продал свой первый твит за $2,9 млн. Об этом 22 марта сообщает CNN.

Запись 15-летней давности была продана на аукционе Valuable в виде невзаимозаменяемого токена. Сама запись останется доступна в сети.

Покупателем стал гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он получил «цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором».