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Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

Москва24иещё 3
15 минут назад
Российский гражданин Егор Крючков признался в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla. Об этом говорится в распространенном сообщении офиса федерального прокурора по округу Невада.
Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla
Фото: depositphotos/AndreyPopov depositphotos/AndreyPopov
"Российский гражданин сегодня в федеральном суде признал вину в сговоре с целью поездки в США для найма сотрудника компании в Неваде с целью установить программное обеспечение в компьютерную сеть компании", – утверждается в заявлении.
Как передает ТАСС, приговор Крючкову будет вынесен 10 мая.Ранее стало известно об аресте Крючкова. Как сообщал Минюст США, россиянин подозревается в сговоре по внедрению вредоносной программы в компьютерную сеть компании из Невады.
По данным ведомства, 27-летний Крючков в период с 15 июля по 22 августа 2020 года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании. Позднее Илон Маск заявил, что речь идет о Tesla.
Интернет,Происшествия,Криминал,Егор Крючков,Илон Маск,Невада,
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