Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

Как передает ТАСС, приговор Крючкову будет вынесен 10 мая.Ранее стало известно об аресте Крючкова. Как сообщал Минюст США, россиянин подозревается в сговоре по внедрению вредоносной программы в компьютерную сеть компании из Невады.