Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Соцсети высмеяли обещанную блокировку Twitter 

News.ru и ещё 29 50 минут назад
Россияне отреагировали на обещанную блокировку Twitter
Фото: pixabay.com
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на замедление работы Twitter в России и на обещания Роскомнадзора полностью заблокировать соцсеть. Появилось множество мемов и шуток на эту тему.
Дело в том, что американская соцсеть отказалась реагировать на требования ведомства удалять запрещённый контент (суицид, детская порнография). В ответ на это Роскомнадзор 10 марта начал замедлять работу сервиса в РФ.
Компании дали месяц на удаление запрещённого в России контента и пообещали при невыполнении законов полную блокировку.
Пользователи разделились два лагеря: одни отмечают, что требования Роскомнадзора законны и логичны и Twitter должен им подчиниться. Вторая группа просто шутит на эту тему и ждёт действий ведомства. Многие подчёркивают, что, скорее всего, блокировка не увенчается успехом, как в случае с Telegram.

Роскомнадзор замедлил скорость Twitter в России, чтобы не успевающие за современными скоростями россияне могли чувствовать себя здесь как дома, — шутят пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что у ведомства есть технические возможности для полной блокировки Twitter. При этом он не исключил замедление работы и блокировку других интернет-ресурсов, нарушающих законодательство РФ.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
News.ru: последние новости
В России придумали, как пополнить бюджет за счёт блогеров В России придумали, как пополнить бюджет за счёт блогеров Apple согласилась на предустановку российских приложений на смартфоны Apple согласилась на предустановку российских приложений на смартфоны Названы приложения, ворующие данные банковских карт Названы приложения, ворующие данные банковских карт
Комментарии 7
Интернет , Наука и техника , Вадим Субботин , Роскомнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
00:30
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
Происшествия
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
00:25
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
Новости Москвы Происшествия
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
00:59
Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео
В мире Происшествия
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
00:42
Панда уничтожила подаренную ей «робопанду» и попала на видео
Новости Москвы
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
00:17
Появилось видео «химатаки» на здание «Новой газеты»
Происшествия
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
00:21
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
Новости Москвы Пожары
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение