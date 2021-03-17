Россияне отреагировали на обещанную блокировку Twitter

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на замедление работы Twitter в России и на обещания Роскомнадзора полностью заблокировать соцсеть. Появилось множество мемов и шуток на эту тему.

Дело в том, что американская соцсеть отказалась реагировать на требования ведомства удалять запрещённый контент (суицид, детская порнография). В ответ на это Роскомнадзор 10 марта начал замедлять работу сервиса в РФ.

Компании дали месяц на удаление запрещённого в России контента и пообещали при невыполнении законов полную блокировку.

Пользователи разделились два лагеря: одни отмечают, что требования Роскомнадзора законны и логичны и Twitter должен им подчиниться. Вторая группа просто шутит на эту тему и ждёт действий ведомства. Многие подчёркивают, что, скорее всего, блокировка не увенчается успехом, как в случае с Telegram.

Роскомнадзор замедлил скорость Twitter в России, чтобы не успевающие за современными скоростями россияне могли чувствовать себя здесь как дома, — шутят пользователи.