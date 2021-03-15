Пользователей WhatsApp предупредили об отключении 

Мессенджер WhatsApp начал уведомлять пользователей о потенциальной потере доступа к ряду функций. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личной информации компании Facebook, которой принадлежит. Пользователи должны будут принять его 15 мая 2021 года либо отказаться от пользования мессенджером.

Недавно в приложении WhatsApp стало появляться всплывающее сообщение об изменении правил пользования и политики конфиденциальности. В нем сказано, что в случае отказа от их принятия учетная запись будет сохранена, пользователь по-прежнему сможет принимать звонки и уведомления, но не сможет читать и отправлять сообщения.

В декабре в десктопной и веб-версиях WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки. В октябре в WhatsApp появилась возможность отключить уведомления навсегда — она заменила параметр «Отключить уведомления на год».