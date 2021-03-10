Google уплатил штраф в 3 млн рублей

Как напомнили в ведомстве, в 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи. Тогда сумма штрафа составила 700 тыс. рублей, штраф был уплачен.

После этого Роскомнадзор выявил, что компания выполняет требования законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения дела за повторное административное правонарушение. После этого, в мае 2020 года, суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей. Этот штраф также был уплачен.