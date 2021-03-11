Сотовые операторы начали обнулять доступ к Clubhouse

Tele2 , отмечая высокий интерес абонентов к Clubhouse, сделал бесплатным доступ к приложению, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Газеты.Ru" в среду, 10 марта.

Так, компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Предложением потенциально могут воспользоваться более 5 млн клиентов с учетом проникновения устройств на базе iOS в сети Tele2. Теперь оператор не учитывает трафик при доступе к приложению Clubhouse.

Как известно, приложение доступно лишь пользователям iOS. Их доля в сети Tele2 по России составляет примерно 11%, а в столице — 19%. В Tele2 полагают, что потенциал Clubhouse на российском рынке далеко не исчерпан, говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Олег Решетин.