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Москва

Tele2 обнулил доступ к Clubhouse 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Сотовые операторы начали обнулять доступ к Clubhouse
Фото: Twitter
Tele2, отмечая высокий интерес абонентов к Clubhouse, сделал бесплатным доступ к приложению, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Газеты.Ru" в среду, 10 марта.
Так, компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Предложением потенциально могут воспользоваться более 5 млн клиентов с учетом проникновения устройств на базе iOS в сети Tele2. Теперь оператор не учитывает трафик при доступе к приложению Clubhouse.
Как известно, приложение доступно лишь пользователям iOS. Их доля в сети Tele2 по России составляет примерно 11%, а в столице — 19%. В Tele2 полагают, что потенциал Clubhouse на российском рынке далеко не исчерпан, говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Олег Решетин.

"Во-первых, приложение наверняка переживет второй пик популярности после запуска для устройств на базе Android. Во-вторых, сервис довольно быстро занял позиции в рейтинге основных соцсетей, громкие дискуссии февраля состоялись именно на этой площадке. В-третьих, Clubhouse может стать инструментом монетизации, что привлечет на площадку эксклюзивный контент и новых пользователей", — отметил Решетин. "Учитывая эти тренды, мы первыми на рынке обнулили доступ к востребованному сервису без ограничений по времени. Полагаем, что клиентам понравится возможность часами "пропадать" в комнатах Clubhouse и не задумываться о расходе трафика", — резюмировал он.

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Интернет , Гаджеты , Tele2 , Газета.Ru
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