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Москва

Миру предрекли глобальный кризис из-за уязвимости Microsoft 

Lenta.ru 49 минут назад
Microsoft поставила под угрозу десятки тысяч компаний
Фото: Reuters
Из-за уязвимости, обнаруженной в программном обеспечении американской корпорации Microsoft, миру предрекли глобальный кризис — десятки тысяч компаний могут быть заражены вирусами или атакованы с целью кражи данных пользователей и сотрудников, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, уязвимостью воспользовалась хакерская группировка, связанная с властями КНР. Согласно последней информации, есть уже не менее 60 тысяч жертв данных преступных действий. Отмечается, что большинство из пострадавших — малый или развивающийся бизнес. Одна из американских компаний, занимающихся кибербезопасностью, на условиях анонимности сообщила, что также стала жертвой атаки из-за уязвимости.
Власти США уже обратили внимание на проблему и считают, что она достаточно опасна, чтобы на нее обратили внимание операторы связи. Представитель Белого дома подчеркнули, что в администрации американского президента также готовятся ответные меры на кибератаки хакеров.
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На данный момент Microsoft выпустила обновление, которое закрывает уязвимость, используемую хакерами. Однако, по мнению специалистов в кибербезопасности, в случае с данной уязвимостью простыми обновлениями не обойтись, необходимо провести полноценный анализ всех систем и программ, которые были задействованы во взломе. Так, специалисты уверены — если в компании пользуются сервисом Microsoft Exchange, то крайне вероятно, что их системы подвергали взлому.
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Комментарии 6
Интернет , Наука и техника , Microsoft , Bloomberg
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