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Москва

Эксперт назвала шесть неоднозначных запретов в соцсетях 

Прайм 13 минут назад
Обозначены шесть неоднозначных запретов в соцсетях
Фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Кроме очевидных запретов в социальных сетях, нарушение которых может привести к проблемам с законом, есть и темы, которые лучше обходить стороной, так как это может вызвать проблемы на работе, рассказала агентству "Прайм" партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.
Так, например, показателен случай стюардессы "Аэрофлота", которую уволили за неудачный комментарий о крушении самолета Superjet в Индонезии. В посте девушка сокрушалась, что самолет упал не в "Аэрофлоте", вспоминает эксперт. Очевидно, что лучше не комментировать в подобном ключе происшествия, приведшие к гибели людей.
Также нужно быть аккуратным и при обсуждении у себя на странице политических тем. Острые высказывания своей позиции могут привести к проблемам. Например, директор по связям с общественностью компании "Мегафон" Петр Лидов был уволен после того, как в июне 2017 года назвал участников протестов "малолетними дегенератами".
Особенно внимательными нужно быть работникам государственных организаций. Есть примеры, когда лайки и комментарии в соцсетях приводят к увольнениям или выговорам. Два года назад сотрудницу конной полиции уволили из-за подписки в соцсети на Алексея Навального, а сотрудницу администрации Великогубского сельского поселения отстранили от работы из-за поддержки родительских протестов против оптимизации образовательных учреждений, отметила он.
К сожалению, неосторожные высказывания в сети могут обернуться и куда более трагическими последствиями. Осенью 2020 года была громкая история, когда из-за ссоры в родительском чате в Whatsapp погиб человек.
Также есть и "запретные" темы, которые эксперт в принципе советует обходить стороной. Броские высказывания о религии, о запрещённых в России организациях, о спорных территориях или о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе могут стать поводом, в лучшем случае, для беседы, а в худшем — для административного штрафа или уголовного преследования, считает она. При определенном сценарии развития событий тем же могут обернуться личные конфликты и оскорбления в соцсетях,
Чтобы не навредить себе, Соколова рекомендует придерживаться простых правил безопасности: не публиковать личную информацию в открытом доступе, например, личные данные, точный адрес и т.д., не привлекать лишнего внимания своим поведением. "Также советую избегать чувствительных тем и обсуждения политики, вести себя агрессивно при общении в сети точно не стоит", — заключила она.
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Комментарии
Интернет , Общество , Петр Лидов , Алексей Навальный , Ольга Соколова , Мегафон , Аэрофлот , Индонезия
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