В России захотели ввести новый «налог на Google» 

На прошлой неделе российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с представителями IT-индустрии, в ходе которого обсуждалось предложение ввести в стране «налога на Google ». Об этом пишут «Ведомости»

Один из участников совещания пояснил, что под этим «цифровым налогом» предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян, анализирует поведения пользователей в сети и формирует рекламную политику на территории России. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.

Примерный срок принятия решения по данному вопросу — до середины текущего года. При этом в пресс-службе Чернышенко уточнили, что Минцифры пока не внесло соответствующие предложения в правительство.

10 февраля группа депутатов внесла Госдуму законопроект о регулировании социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в пять процентов на размещение социальной рекламы в сети. Похожие нормы уже действуют в России для рекламы на телевидении и баннерах.