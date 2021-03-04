Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на ведомства США 

Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства.

Программисты компании нашли ранее неизвестные баги в программе, которыми воспользовались взломщики и скрытно проводили вредоносные действия, сообщает телеканал "360".

В Microsoft считают, что китайские хакеры, "поддерживаемые государством", с помощью этой уязвимости атаковали локальные версии Microsoft Exchange Server с целью получения информации от различных ведомств в США.

Американская компания сообщила, что группа хакеров Hafnium функционирует из Китая. Они действуют исключительно против учреждений США для получения информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров и НПО.