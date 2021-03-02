Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Матвиенко прокомментировала деятельность иностранных IT-компаний в России 

RT на русском и ещё 1 29 минут назад
Матвиенко хочет заставить IT-гигантов выполнять законы России
Фото: РИА Новости
Необходима разработка мер, которые заставят иностранные IT-компании выполнять требования Роскомнадзора и российские законы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Речь идёт не об ужесточении, а об урегулировании. Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По её словам, иностранные IT-компании «игнорируют российское законодательство».

«Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», — добавила председатель Совета Федерации.

Матвиенко не исключила введения требований к иностранными интернет-компаниям регистрировать свои представительства в России и платить налоги в российский бюджет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия иностранных IT-компаний и интернет-платформ являются серьёзным вызовом.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
RT на русском: последние новости
Роскомнадзор отреагирует на нежелание Twitter удалять запрещённую информацию Роскомнадзор отреагирует на нежелание Twitter удалять запрещённую информацию Иммунолог оценил ситуацию с коронавирусом и гриппом Иммунолог оценил ситуацию с коронавирусом и гриппом В Тюменской области продлили больничные для работающих граждан старше 65 лет В Тюменской области продлили больничные для работающих граждан старше 65 лет
Комментарии 22
Интернет , Политика , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Роскомнадзор , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение