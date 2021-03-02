Матвиенко хочет заставить IT-гигантов выполнять законы России

«Речь идёт не об ужесточении, а об урегулировании. Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала», — цитирует РИА Новости Матвиенко.