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Москва

Появилось приложение для «оживления» фотографий 

Lenta.ru 2 часа назад
Появилось приложение для «оживления» фотографий
Фото: Reuters
В сети начало набирать популярность приложение израильской компании MyHeritage, которое с помощью нейросетей позволяет «оживлять» фотографии. Программа доступна в магазинах Google Play и App Store, а также существует веб-версия сервиса.
Функция для «оживления» снимков называется Deep Nostalgia. Чтобы воспользоваться ей, достаточно загрузить в программу фотографию человека и подождать, пока алгоритмы обработают изображение. На выходе пользователь получает короткий видеоролик, герой которого моргает, двигает головой или улыбается.
Изначально предполагалось, что пользователи будут загружать в программу старые кадры из семейных архивов, однако люди быстро начали использовать сервис не по прямому назначению. В частности, некоторые стали «оживлять» героев известных мемов. Через алгоритмы MyHeritage уже прошли фотографии скандального памятника Аленке, устрашающая заставка телекомпании ВИД и «Гарольд, скрывающий боль». Кроме того, в сети можно найти «оживленные» фотографии Иосифа Сталина, Владимира Ленина и других известных политических деятелей.
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Интернет , Наука и техника , Google
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