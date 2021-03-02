Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Названа сумма штрафа для Twitter от Роскомнадзора 

News.ru и ещё 34 6 минут назад
Названа сумма штрафа для Twitter от Роскомнадзора
Фото: pixabay.com
На сумму от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей могут оштрафовать Twitter в России. Жалобу на соцсеть в суд подал Роскомнадзор.
Причиной спора стало игнорирование руководством Twitter требований ведомства по удалению запрещённой информации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора, — сказано в сообщении.

При этом миллионный штраф окажется лишь каплей в море, если соцсеть и после решения суда не удалит необходимый контент. Повторное обращение Роскомнадзора в суд обойдётся Twitter в «одну десятую совокупного размера суммы годовой выручки».
Ранее социальную сеть обвинили в злостном нарушении российского законодательства. За четыре последних года руководство компании не удалила 2862 материала с запрещённым на территории страны контентом. 2336 публикаций связаны со способом совершения самоубийства или с призывами к суициду. Ещё 352 материала содержат порнографические изображения детей и подростков, и 174 материала — про способы изготовления и использования наркотических средств, писал NEWS.ru.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
News.ru: последние новости
В Telegram появилась новая функция В Telegram появилась новая функция Аккаунт Неверова взломали в Facebook Аккаунт Неверова взломали в Facebook Украина блокирует четыре Telegram-канала за «российскую пропаганду» Украина блокирует четыре Telegram-канала за «российскую пропаганду»
Комментарии 2
Интернет , Наука и техника , Роскомнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение