Эксперты назвали самые популярные пароли 2020 года 

Названы самые популярные пароли прошедшего года.

Как сообщает Лента.ру, лидером рейтинга вновь остался код 123456. Также высокие позиции сохранили комбинации 12345, 123456789 и 000000. Кроме того, неизменной популярностью пользуются пароли «password» и «пароль».

Однако в топе рейтинга есть и изменения. В частности, из десятки ушли вариации паролей на базе сочетания букв qwerty. На их место пришли «asdasd» и «asdfghjkl». Также оказались распространены пароли «я», «любовь» и «привет».

Эксперты отметили растущее число паролей «covid19», «корона», «epidemic», «COVID19_Access», «pandemic», «coronavirus».