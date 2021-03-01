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Эксперты назвали самые популярные пароли 2020 года 

Свободная пресса и ещё 2 5 часов назад
Эксперты назвали самые популярные пароли 2020 года
Фото: depositphotos.com
Названы самые популярные пароли прошедшего года.
Как сообщает Лента.ру, лидером рейтинга вновь остался код 123456. Также высокие позиции сохранили комбинации 12345, 123456789 и 000000. Кроме того, неизменной популярностью пользуются пароли «password» и «пароль».
Однако в топе рейтинга есть и изменения. В частности, из десятки ушли вариации паролей на базе сочетания букв qwerty. На их место пришли «asdasd» и «asdfghjkl». Также оказались распространены пароли «я», «любовь» и «привет».
Эксперты отметили растущее число паролей «covid19», «корона», «epidemic», «COVID19_Access», «pandemic», «coronavirus».
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Интернет , Наука и техника
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