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База данных 21 млн пользователей VPN попала в сеть 

Газета.Ru и ещё 14 1 час назад
База данных 21 млн пользователей VPN попала в сеть
Фото: depositphotos.com
Данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-приложений для Android попали в интернет. Среди них есть данные пользователей из России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по по кибербезопасности из издания CyberNews.
База данных состоит из адресов электронной почты, паролей и логинов клиентов сервисов, а также данных об их мобильных устройствах и платежах. Подобная утечка происходит во второй раз. В сеть попали базы пользователей приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN.
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В этот раз утечка данных произошла из-за «очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией», прокомментировал основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Также он добавил, что единственным средством монетизации бесплатных VPN сегодня могут быть пожертвования. Если сервисам их не хватает, они могут продать данные пользователей.
При использовании публичного VPN, пользователь должен понимать, что в случае атаки на провайдера или утечки информации все его данные окажутся под угрозой, отмечает гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.
Основную аудиторию VPN-сервисов составляют страны, в которых государство блокирует интернет-ресурсы.
Ранее стало известно, что данные более чем 20 млн пользователей попали в сеть.
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Интернет , Наука и техника
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