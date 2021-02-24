Вскрылись первые серьезные проблемы Clubhouse

Не все что происходит в Clubhouse остается в Clubhouse. Сеть признала , что некоему хакеру удалось подорвать доверие к декларируемому принципу приватности этой платформы. Но сам этот принцип звучит настолько смешно, что на этом не стоит даже подробно останавливаться. Не нужно быть хакером, чтобы положить диктофон рядом с айфоном и лишний раз доказать, что все разговоры записываются.

Интереснее то, что случилось в русскоязычном сегменте Clubhouse. Там обсуждали феминизм. Обсуждали так, что сначала сеть забанила главреда журнала Esquire Сергея Минаева , а потом фем-активистку Лизу Лазерсон. То есть Минаев сказал что-то такое, что разозлило очень многих феминисток, и они начали на него жаловаться. Но потом, те, кто громче всех кричал о свободе слова, критикуя то, что Минаева забанили, отправили столько жалоб на Лазерсон, что ее тоже лишили возможности создавать комнаты. И вот одна из первых серьезных проблем Clubhouse. Там нет лайков или дизлайков — только жалобы, приводящие к бану, только хардкор. Вот что рассказала Business FM Лиза Лазерсон:

Лиза Лазерсон, фем-активистка: «Просто в этой соцсети нет другого никакого механизма отреагировать и негативно, и позитивно. Так, люди хотели бы поддержать активистку Лёлю Нордик, над которой совершенно несправедливо и некорректно насмехались мужчины, но они не могли этого сделать. Также они не могли никак дизлайкать других спикеров. И по сути единственное, что им оставалось — это зарепортить того, кто ведет себя агрессивно, чтобы просто как-то высказать свое недовольство».

Получить комментарий Сергея Минаева к моменту публикации материала Business FM не удалось. Но известно, что и его, и Лизу, и других участников той самой жаркой дискуссии в Clubhouse за это время уже разбанили. Но до сих пор не ясно, для всех ли случаев бан действует только сутки или дисквалификация может быть и дольше. Что именно нужно сделать, чтобы заслужить бан, как вернуться или попробовать защитить свое честное имя тем, у кого имя честное. И скольких все-таки людей нужно разозлить, чтобы платформа отреагировала баном — ответов на эти вопросы нет. А значит возникает другой вопрос — не станет ли это инструментом давления на неугодных кому-либо пользователей Clubhouse? Говорит сооснователь сервиса для комьюнити-менеджмента в Telegram Combot Федор Скуратов

Федор Скуратов, сооснователь сервиса для комьюнити-менеджмента в Telegram Combot: «В Clubhouse нет главного, что есть в большинстве социальных приложений и за что обычно выдают бан, — там нет спама. То есть для большинства других платформ действует простое правило „не спамьте“: не отправляйте непрошеных сообщений, не пишите в личку ста незнакомым людям, не ходите по чатам и не пишите везде одно и тоже. А в Clubhouse этого нет, там только пользовательские жалобы. На что будут жаловаться другие пользователи, ума не приложу. И более того, наверное, эта политика банов, которая сейчас есть в Clubhouse, будет пересмотрена довольно быстро. Потому что это называется абьюзонеустойчивый, то есть легко используемый во вред механизм».