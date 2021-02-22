YouTube счел расистским разговор о шахматах 

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Хостинг YouTube заблокировал канал хорватского шахматиста Антонио Радича, после того как искусственный интеллект этой платформы принял беседу о шахматах за расистские высказывания. Об этом сообщают «Известия».

Причиной блокировки, вероятно, стало видео, где Радич и американский гроссмейстер Хикару Накамура обсуждали противостояние черных и белых фигур. Аккаунт шахматиста восстановили через сутки, однако YouTube официально так и не объяснил причину блокировки.

Предполагается, что беседа шахматистов об игре черных против белых активировала фильтры искусственного интеллекта платформы.