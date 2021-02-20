Травлю в Сети будут отслеживать с помощью специальной программы 

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Способ спасти российских детей и студентов от травли в Интернете придумали специалисты МГТУ имени Баумана . Они разработали специальную программу, которая будет выявлять признаки кибербуллинга.

Алгоритм создан таким образом, что по ключевым словам находит сообщения с признаками травли.

С помощью [программы] можно будет быстро отследить новости, связанные с разжиганием межнациональной розни, травлей студентов и школьников и так далее, — цитирует газета «Известия» пресс-службу межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ.

В центре отметили, что Интернет стал важной частью нашей жизни, многие сферы уже давно перешли в онлайн-плоскость, поэтому важно защитить людей от травли.

Механизм будет искать в Сети первоисточник злобных сообщений, а затем включит систему мониторинга и отслеживания ситуации. Программа будет следить за сообщениями в течение двух недель.