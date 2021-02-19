Telegram-боты начали массово сливать личные данные россиян 

Правительство всерьёз обеспокоено расплодившимися Telegram-ботами, которые публикуют личные данные россиян из слитых баз данных. Число подобных площадок начало резко расти в 2020 году.

Ограничить работу ботов практически невозможно в правовом смысле, ведь глава сервиса Павел Дуров не желает идти на контакт с российскими властями, пишет «Коммерсант». А значит, как-то повлиять на закрытие подобных площадок может только он сам.

Боты, распространяющие информацию из закрытых баз данных по запросу, не сильно отличаются от обычных Telegram-каналов. У них есть такой же встроенный поисковый механизм, и они тоже могут выполнять определённую последовательность действий.

Госдума при этом признаёт фактически своё бессилие перед этим феноменом, потому что пока механизмы блокировки таких чатов не были выработаны.

«Пользователи и администраторы ботов, конечно, совершают преступление, если в их работе используются слитые базы данных. Но эта область юридически попадает в серую зону», — заявил депутат Антон Горелкин.

Как писал NEWS.ru, долговые ценные бумаги на один миллиард долларов планирует разместить компания Telegram для инвесторов в России, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. А до этого основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в чатах Telegram не будет рекламы, для таргетинга которой могут использоваться данные пользователей.