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Москва

В Госдуме оценили необходимость блокировки фейков о вакцинах 

RT на русском 16 февраля 2021
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил запрос руководителю Роскомнадзора Андрею Липову о возможности блокировки фейков про вакцины.
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«В последнее время в социальных сетях распространяется большое количество информации о вреде прививок, которая не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», — заявил Фаррахов в письме.
По его словам, он направил запрос о том, достаточно ли существующего правоприменения, чтобы соцсети могли блокировать фейковые данные о вакцинации.
«Если Роскомнадзор посчитает, что на самом деле есть необходимость уточнить этот момент в законе, то мы незамедлительно подготовим такую поправку», — подчеркнул депутат.
В январе, как сообщала газета «Известия», в Роскачестве заявили, что приобретать вакцины от коронавируса через интернет опасно.
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Интернет , Андрей Липов , Айрат Фаррахов , Роскомнадзор , Госдума
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