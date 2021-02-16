В Госдуме оценили необходимость блокировки фейков о вакцинах 

«В последнее время в социальных сетях распространяется большое количество информации о вреде прививок, которая не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», — заявил Фаррахов в письме.

По его словам, он направил запрос о том, достаточно ли существующего правоприменения, чтобы соцсети могли блокировать фейковые данные о вакцинации.

«Если Роскомнадзор посчитает, что на самом деле есть необходимость уточнить этот момент в законе, то мы незамедлительно подготовим такую поправку», — подчеркнул депутат.