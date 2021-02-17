Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Clubhouse вызвал интерес у мошенников в России 

News.ru и ещё 1 40 минут назад
Аферисты придумали новую схему обмана благодаря появившейся в России социальной сети Clubhouse. Как известно, чтобы зарегистрироваться на платформе, кто-то должен прислать человека приглашение. По другому в соцсеть не попасть. На этой особенности и сыграли мошенники.
Как пишет «Коммерсант», на известных российских интернет-«барахолках» стали появляться объявления о продаже приглашения в Clubhouse. То есть человек за символическую сумму предлагает пригласить другого пользователя на платформу.
Стоимость одного «инвайта» варьируется от 200 рублей до 10 тысяч. И, конечно, не все эти объявления настоящие, предупредил издание гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

Мошенники могут пользоваться невысокой осведомлённостью пользователей о сервисе, — добавил к этому эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

Ещё одна схема мошенников — фальшивые приложения — двойники Clubhouse. Дело в том, что пока в России немногие знают, как выглядит оригинальная соцсеть, поэтому в магазинах Android постоянно появляются подделки. Они могут распространять и вредоносное ПО, предупредили эксперты. На самом деле приложение есть только в AppStore.
Роскомнадзор и правоохранительные органы должны заняться изучением и контролем новой соцсети Clubhouse. Так же, как они делают с остальными площадками, доступными в России. Такое мнение выразил первый зампред комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
В Роскомнадзоре заявили об отсутствии жалоб на соцсеть Clubhouse В Роскомнадзоре заявили об отсутствии жалоб на соцсеть Clubhouse В Хабаровске майора полиции уволили за гримасы в TikTok В Хабаровске майора полиции уволили за гримасы в TikTok Киберучения проведёт в России Центробанк Киберучения проведёт в России Центробанк
Комментарии 1
Интернет , Видео , Общество , Происшествия , Денис Легезо , Артем Кирьянов , Общественная палата России , Роскомнадзор , Лаборатория Касперского , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
00:31
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
Происшествия
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
00:12
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
Новости Москвы Общество
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
01:35
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
Пожары Происшествия
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение