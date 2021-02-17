Аферисты придумали новую схему обмана благодаря появившейся в России социальной сети Clubhouse. Как известно, чтобы зарегистрироваться на платформе, кто-то должен прислать человека приглашение. По другому в соцсеть не попасть. На этой особенности и сыграли мошенники.

Как пишет «Коммерсант», на известных российских интернет-«барахолках» стали появляться объявления о продаже приглашения в Clubhouse. То есть человек за символическую сумму предлагает пригласить другого пользователя на платформу.

Стоимость одного «инвайта» варьируется от 200 рублей до 10 тысяч. И, конечно, не все эти объявления настоящие, предупредил издание гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

Мошенники могут пользоваться невысокой осведомлённостью пользователей о сервисе, — добавил к этому эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

Ещё одна схема мошенников — фальшивые приложения — двойники Clubhouse. Дело в том, что пока в России немногие знают, как выглядит оригинальная соцсеть, поэтому в магазинах Android постоянно появляются подделки. Они могут распространять и вредоносное ПО, предупредили эксперты. На самом деле приложение есть только в AppStore.