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Москва

Маск пригласил Путина в Clubhouse. Зачем предприниматель раскручивает эту соцсеть? 

BFM.RU 19 минут назад
Маск пригласил Путина в Clubhouse
Фото: Reuters
Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск предложил российскому президенту Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse, запущенной менее года назад.
Американский инноватор-миллиардер написал об этом в Twitter сначала по-английски, а затем и по-русски: «Было бы большой честью поговорить с вами». За три часа твит Маска набрал почти 90 тысяч лайков. Кремль на предложение пока не отреагировал.
Ранее основатель Tesla анонсировал интервью с Канье Уэстом в этой соцсети. О том, почему Маск раскручивает Clubhouse, рассуждает глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения Slow Food «Улитка» Виктор Майклсон.

Виктор Майклсон глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения Slow Food «Улитка»: «Было предположение, что он собирается покупать эту сеть, и, возможно, это был такой маркетинговый ход. Но это только предположение, ничего за этим не стоит. Пока Clubhouse принадлежит двум ее основателям, которые ее пока что не продавали, на IPO не выставляли, так что это вполне независимая история.

Насколько вообще Clubhouse выживет, никто не знает, потому что там нет ничего нового, поэтому, вполне может быть, что это будет одна из таких хайповых идей, которая со временем притихнет, если не умрет. Но хайп в ближайшие полгода-год Clubhouse ожидает, я думаю, что хозяева его удачно продадут, а дальше посмотрят. Но все-таки я сомневаюсь, что за этим движением Маска лежит какой-то расчет, скорее всего, это просто такое интеллектуальное хулиганство: а попробую я потроллить башню из слоновой кости, где сидят такие вот недоступные, неприступные люди, а вдруг они со мной пообщаются напрямую?

Маску, я думаю, сложно предположить, что руководство нашей страны не пользуется интернетом, не пользуется социальными сетями, читает все это в распечатках в папочках — как по слухам происходит».

В России на данный момент Clubhouse скачали около 8 тысяч человек, а в мире — более 5 млн 31 января Маск написал в Twitter, что примет участие в одном из «созвонов» в Clubhouse. На следующий день инвесторы кинулись скупать его акции, но перепутали соцсеть с группой компаний «Clubhouse Media Group», которая занимается развитием TikTok-домов. В результате акции последней выросли более чем на 100%.
СМИ назвали это «эффектом Илона». А до этого — после совета Маска использовать приложение Signal — инвесторы скупили акции маленькой компании Signal Advance, перепутав ее с мессенджером. В итоге акции этой компании взлетели с 60 центов до более 7 долларов.
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Комментарии 4
Интернет , Наука и техника , Илон Маск , Владимир Путин , Москва
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