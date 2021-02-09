Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ узнало о возможном появлении в Twitter ряда платных услуг 

Прайм и ещё 3 1 час назад
СМИ узнало о возможном появлении в Twitter ряда платных услуг
Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова
Twitter в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы рассматривает возможность введения ряда платных функций, сообщило агентство Блумберг.
По его данным, рассматривается в том числе взимание платы за использование таких сервисов, как Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Кроме того, способами получения дохода могут стать для компании такие функции в соцсети, как "отмена отправки" сообщения.
Также обсуждается возможность введения платы за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.
Отмечается, что социальная сеть рассматривала возможность введения платных услуг годами, эта идея получила приоритет в том числе из-за пандемии коронавируса.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Прайм: последние новости
Мошенники предлагают "выплаты" от имени ЦБ Мошенники предлагают "выплаты" от имени ЦБ Эксперт объяснил, почему не стоит писать свои имя и фамилию в интернете Эксперт объяснил, почему не стоит писать свои имя и фамилию в интернете В AppStore и Google Play появилось приложение "Путешествую без COVID-19" В AppStore и Google Play появилось приложение "Путешествую без COVID-19"
Интернет , Общество , Bloomberg , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лопающих пузыри пингвинов сняли на видео
01:06
Лопающих пузыри пингвинов сняли на видео
Общество
Видео с обновлением очередного рекорда Биткоина
00:49
Видео с обновлением очередного рекорда Биткоина
В мире
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение