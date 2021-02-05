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Москва

В МИД выступили за полное реформирование модели управления интернетом 

Газета.Ru 1 час назад
В МИД выступили за реформу модели управления интернетом
Фото: Газета.Ru
Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов назвал существующую модель управления интернетом недостаточно эффективной. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По его словам, эту систему следует реформировать, поскольку интернет уже стал главной платформой, на которой распространяется информация, а также "политических манипуляций". Он добавил, что мессенджеры и соцсети могут стать как "источником дестабилизации любого общества", так и рычагом давления на государственную власть.
Замглавы МИД уточнил, что Россия придерживается позиции интернационализации управления интернет-пространством и роста роли государств в этом процессе. Сыромолотов подчеркнул, что на данный момент в России позиция власти в модели управления интернетом нивелирована, что не служит обеспечением "гарантий безопасности пользователей Всемирной сети".
Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вступили в силу с 1 февраля 2021 года.
Документ обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать соответствующий контент, в том числе содержащий нецензурную лексику. Ранее "Медиалогия" выявила, что в интернете стало больше нецензурной лексики после вступления в силу закона о запрете публикации такого контента.
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Комментарии
Интернет , Политика , Олег Сыромолотов , МИД , ИТАР-ТАСС
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