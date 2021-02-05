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Москва

Россиян предупредили о новом виде мошенничества 

РИА Новости и ещё 3 50 минут назад
Аферисты придумали схему обмана якобы от «Банка РФ»
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян, теперь они от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса, с соответствующим ресурсом ознакомился корреспондент РИА Новости. В Центробанке подтвердил агентству, что данный сайт является мошенническим, принимаются меры для его блокировки.
Информация о том, что гражданам России положена материальная поддержка, распространяется в Facebook под видом рекламы. В сообщении используется символика ЦБ. При переходе на сайт объявления открывается приказ от 20 января текущего года за подписью "заместителя начальника Туллина Д. В. ". Лжедокумент гласит о "единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации".

"Социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019", — уверяют мошенники. Размер выплаты, которую сулят злоумышленники, составляет "1 000 — 5 000 российских рублей на каждого члена семьи" и зависит "от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов".

Для получения денег мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код. Вводить свои данные корреспондент не стал, таким образом, ему неизвестно, какую сумму он мог бы потерять в данной ситуации.
В пресс-службе Банка России заявили РИА Новости, что Центробанк не выплачивает деньги гражданам.

"Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта", — сообщил регулятор.

В ЦБ также напомнили о разработанном вместе с Минцифры законопроекте, принятие которого позволит Банку России оперативно блокировать такие сайты. Законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении Госдумой.
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Интернет , Криминал , Происшествия , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости
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