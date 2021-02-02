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Москва

Ургант нашел замену мату в соцсетях 

Lenta.ru 7 часов назад
Ургант нашел замену мату в соцсетях
Фото: Lenta.ru
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу в юмористической манере прокомментировал вступивший в силу закон о запрете мата в соцсетях. Отрывок передачи доступен на YouTube-канале «Вечерний Ургант».
«Вернутся такие слова, как дурачина и простофиля. Ну, хорошо, хейтерам Киркорова есть, что писать. А другим как быть?» — пошутил Ургант. Он добавил, что теперь мат вернется туда, «откуда он пришел»: в армейскую казарму, мастерскую сапожника и телевизионную программу «Беременна в 16».
Для тех «хейтеров», которым будет тяжело общаться в социальных сетях без матерных выражений, Ургант нашел замену в виде другой нецензурной лексики. В качестве примера он перечислил несколько бранных слов, с помощью которых смогут выражать свои мысли те, кто волновался из-за нового закона. «Мразота, очконавт, выпердыш, говноед, задрот, ублюдище. Да все нормально, мы протянем, ну чего мы. Справимся. Будем жить», — заключил телеведущий.
1 февраля 2021 года в России вступил в силу законопроект, обязывающий соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. В документе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную брань.
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Интернет , Иван Ургант
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