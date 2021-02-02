Ургант дал совет, чем заменить мат в соцсетях

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на «Первом канале» посоветовал хейтерам не расстраиваться из-за запрета мата в социальных сетях. Он привел несколько примеров, чем можно заменить нецензурную лексику в интернет-пространстве.

Комментируя закон о запрете мата в социальных сетях, Ургант отметил, что в лексикон россиян вернутся подзабытые выражения: «дурачина-простофиля» или «олух царя небесного». «Что теперь делать хейтерам? Есть другие нематерные слова, которые можно использовать в соцсетях: брозота, очконавт, задрот, ублюдище», — перечислил замену мату телеведущий. Он отметил, что мат теперь уйдет туда, откуда пришел: в армейскую казарму и мастерскую сапожника.