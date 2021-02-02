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Ургант дал совет, чем заменить мат в соцсетях. Список слов 

Ura.Ru 55 минут назад
Ургант дал совет, чем заменить мат в соцсетях
Фото: Личная страница Ивана Урганта в Facebook
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на «Первом канале» посоветовал хейтерам не расстраиваться из-за запрета мата в социальных сетях. Он привел несколько примеров, чем можно заменить нецензурную лексику в интернет-пространстве.
Комментируя закон о запрете мата в социальных сетях, Ургант отметил, что в лексикон россиян вернутся подзабытые выражения: «дурачина-простофиля» или «олух царя небесного». «Что теперь делать хейтерам? Есть другие нематерные слова, которые можно использовать в соцсетях: брозота, очконавт, задрот, ублюдище», — перечислил замену мату телеведущий. Он отметил, что мат теперь уйдет туда, откуда пришел: в армейскую казарму и мастерскую сапожника.
Закон о блокировке запрещенного контента в социальных сетях накануне нового года поддержал Совет Федерации. Документ вступил в силу 1 февраля 2021 года. Российские интернет-пользователи с юмором отнеслись к новому закону, однако часть из них признались, что теперь не видят смысла в соцсетях.
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Комментарии
Интернет , Шоу-бизнес , Иван Ургант , Совет Федерации
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