В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел сбой 

В работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой, сообщает сервис Downdetector.

Пользователи Instagram в 47 процентах случаях в жалуются на загрузку, еще 35 процентов — на проблемы со входом. Также 17 процентов не могут воспользоваться сайтом соцсети.

В случае с WhatsApp 86 процентов жалоб связаны с подключением к сервису, еще 12 процентов не могут зайти на сайт. Два процента пользователей сталкиваются с проблемами при авторизации в мессенджере.

Также поступают отчеты и об ошибках в работе Facebook — чаще всего проблемы возникают с сайтом (83 процента жалоб) и со входом в сервис.

С перебоями в работе соцсетей и мессенджера чаще всего сталкиваются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также зафиксированы проблемы в работе Instagram и WhatsApp в европейских странах, например, в Финляндии, Польше, Чехии и других.