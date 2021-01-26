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Москва

В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел сбой 

РИА Новости 54 минуты назад
В работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой, сообщает сервис Downdetector.
Пользователи Instagram в 47 процентах случаях в жалуются на загрузку, еще 35 процентов — на проблемы со входом. Также 17 процентов не могут воспользоваться сайтом соцсети.
В случае с WhatsApp 86 процентов жалоб связаны с подключением к сервису, еще 12 процентов не могут зайти на сайт. Два процента пользователей сталкиваются с проблемами при авторизации в мессенджере.
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Также поступают отчеты и об ошибках в работе Facebook — чаще всего проблемы возникают с сайтом (83 процента жалоб) и со входом в сервис.
С перебоями в работе соцсетей и мессенджера чаще всего сталкиваются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также зафиксированы проблемы в работе Instagram и WhatsApp в европейских странах, например, в Финляндии, Польше, Чехии и других.
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Интернет , Видео , Наука и техника , Google
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