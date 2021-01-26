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Telegram захотели удалить из Google Play 

Секрет Фирмы 1 час назад
В США призвали удалить Telegram из Google Play
Фото: Reuters
Президент американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») Марк Гинзберг подал в суд Калифорнии иск к материнской компании Google — Alphabet — с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.
Дипломат считает, что он должен повторить судьбу приложения Parler, популярного среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа.
В своём заявлении Гинзберг отметил, что Telegram используется для рассылки угроз и координации насилия на почве расизма, пишет Bloomberg. По мнению дипломата, особенно часто это стало происходить после резонансной гибели темнокожего Джорджа Флойда, которая спровоцировала протесты под лозунгом Black Lives Matter, а также инаугурации президента США Джо Байдена.

«Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с теми, которые были совершены против социальной сети Parler, чтобы заставить Telegram улучшить политику модерации контента», — говорится в иске.

В иске утверждается, что мессенджер также используется для продажи наркотических средств и пропагандирует идеи антисемитизма. Гинзберг добавил, что, будучи евреем, дважды сталкивался с покушениями на религиозной почве. В середине января Гинзберг подал аналогичную жалобу против Apple. Как и Google, корпорация удалила соцсеть Parler из своего магазина приложений после беспорядков в Капитолии, главным инициатором которых оказался Дональд Трамп. Технологические гиганты обвинили сервис в отсутствии модерации и распространении сведений, представляющих «угрозу общественной безопасности».
Основатель Telegram Павел Дуров при этом отмечал, что модераторы мессенджера удалили сотни сообщений после событий в Капитолии, признав недопустимыми призывы к насилию. На фоне удаления Parler и претензий пользователей к новой политике конфиденциальности WhatsApp число загрузок Telegram в США резко выросло.
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Комментарии 1
Интернет , Наука и техника , Джозеф Байден , Павел Дуров , Дональд Трамп , Джордж Флойд , Apple , Bloomberg , США
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